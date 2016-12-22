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Похитившую 4 млн руб. на лечение ребенка кассира Бинбанка осудили условно
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Похитившую 4 млн руб. на лечение ребенка кассира Бинбанка осудили условно
Общество, 17:13
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Похитившую 4 млн руб. на лечение ребенка кассира Бинбанка осудили условно

В Новосибирской области Черепановский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы ​условно кассира Бинбанка, которая похитила более 4 млн руб. на лечение ребенка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

33-летнюю сотрудницу допофиса «Черепановский» Юлию Демидову признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Женщина свою вину признала. 

Было установлено, что Демидова начиная с ноября 2016 года, когда она исполняла обязанности ушедшего в отпуск старшего кассира,  в течение полугода изымала деньги из кассы. «В тот период у нее возникли финансовые трудности, требовались деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись, что на кассовом узле она была одна. По выходу старшего кассира из отпуска она планировала вернуть деньги в сейф», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее она осознала, что не сможет вернуть деньги, поскольку ее зарплата составляет 15 тыс. руб., однако продолжила брать деньги ежедневно.

Информация о недостаче более 1 млн.руб. поступила в департамент безопасности банка в июне 2017 года. Позднее было установлено, что не хватает более 4 млн руб.

Теги: Бинбанк , похищение , Новосибирская область , кассир
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