Раненую ведущую «Эха Москвы» погрузили в искусственную кому

Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр погрузили в искусственную кому после операции в НИИ им. Склифосовского. Ее госпитализировали после того, как мужчина ударил ее ножом в горло в здании радиостанции

Радиоведущую и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр погрузили в искусственную кому. Об этом в прямом эфире радиостанции заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Состояние журналистки оценивается как тяжелое. Об этом заявил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков, сообщает ТАСС.

По его словам, методика лечения журналистки будет определена утром 24 октября, «после того как будет проведен весь спектр диагностических процедур».

Позднее заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев написал в своем Twitter, что Фельгенгауэр перевели в палату после операции.

Вооруженный ножом 48-летний мужчина 23 октября атаковал Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Он ударил журналистку ножом в горло. Мужчина проник в здание радиостанции, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Нападавшего задержали.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео допроса напавшего на Фельгенгауэр мужчины. Им оказался гражданин Грузии Борис Г. По его словам, он «телепатически» общался с Фельгенгауэр с 2012 года. Задержанный сообщил, что журналистка с помощью телепатии «изводила его сексуально» каждую ночь в течение последних двух месяцев.