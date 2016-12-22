Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Умер бывший гитарист, один из основателей группы Marylin Manson Скотт Митчелл Путески, более известный под псевдонимом Дэйзи Берковитц. Об этом в Twitter сообщила группа Jack Off Jill, с которой музыкант также сотрудничал.

Сооснователь группы Marylin Manson Мэрилин Мэнсон написал в Instagram, что они с Путески делали отличную музыку вместе. «У нас возникли разногласия, но я всегда буду помнить хорошие времена», — отметил он.

https://www.instagram.com/p/Bak7juxh3ax/

Путески умер на 50-м году жизни. В 2013 году у него был обнаружен рак толстой кишки.

В 1989 году он вместе с Брайаном Уорнером, в настоящее время известном как Мэрилин Мэнсон, создали группу Marilyn Manson & The Spooky Kids. Позднее название команды было сокращено до Marilyn Manson. В 1996 году гитарист покинул группу.

Позднее Путески играл в группах Jack Off Jill и Godhead, также у него был сольный проект ​Three Ton Gates.