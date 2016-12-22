Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня жизненно важных лекарств на 2018 год, он был дополнен 60 лекарствами и восемью препаратами. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

«Я утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на следующий год», — сказал Медведев. По его словам, добавленные в перечень лекарства предназначены для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых других болезней.

Медведев отметил, что в 2018 году также будет расширен перечень лекарств для льготников по 25 наименованиям. «Но нужно следить, чтобы лекарства были доступны», — подчеркнул глава правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания заявила, что в 2016 году общий объем рынка лекарств в России составил почти 1,2 трлн руб. «В 2017 году мы ожидаем, что по итогам года он вырастет почти на 10%», — пояснила Голодец.

По ее словам, рост цен на жизненно важные препараты будет «существенно» ограничен. «То есть список растет по номенклатуре. Внесены 60 новых позиций, из них некоторые позиции сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний», — подчеркнула вице-премьер. Голодец добавила, что из списка жизненно важных лекарств планируется исключать устаревшие препараты.