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Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме
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Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме
Политика, 16:19
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Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме

За год в России заморожены активы предполагаемых террористов на более чем 6 млн руб. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тыс. руб., то 6 млн — это очень большая [cумма], а если теракты, [как] в Париже, с ножом или топором, которые практически ничего не стоят…» — пояснил чиновник.

Он добавил, что специалистам службы по финансовому мониторингу удалось блокировать не только счета, но и конкретные действия предполагаемых террористов.

«Хотелось бы несколько слов сказать и о противодействии финансированию терроризма. Это очень актуальная тема. Действительно, мы нашли свое место в решении этого вопроса», — отметил он.

По словам Чиханчина, главным результатом является то, что служба запустила в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, которые имеют отношение к терроризму.

Росфинмониторинг выстроил неплохие взаимоотношения на международной площадке по вопросам, которые связаны с борьбой с терроризмом, в основном с центральноазиатскими странами. По данным службы, в странах Центральной Азии заморожены активы более 150 человек. «Мы заморозили активы порядка ста человек, проживающих на территориях этих республик, но находящихся здесь», — говорится в стенограмме.

Службе удалось совместно с ФСБ России и коммерческими банками построить модель финансового поведения террористов. Благодаря ей выявлено более 200 предполагаемых террористов, возбуждены уголовные дела, заявил глава Росфинмониторинга. «То есть банки сами научились выявлять по этому признаку. Это основной результат [работы службы по финансовому мониторингу]», — констатировал Чиханчин.

Теги: Владимир Путин , террористы , Росфинмониторинг , Юрий Чиханчин
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