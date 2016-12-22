Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы»

Опубликовано видео допроса мужчины, которого задержали после нападения на радиоведущую и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Видеозапись обнародовал телеканал РЕН ТВ. Человек на видео внешне похож на человека, запечатленного на фотографиях нападавшего, которые разместил главред сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский.

Задержанным, по данным телеканала, оказался гражданин Грузии Борис Г. Во время допроса он заявил, что общался с журналисткой ​«телепатически» с 2012 года. Он объяснил свое нападение тем, что Фельгенгауэр, используя телепатический контакт, «изводила его сексуально» каждую ночь в течении последних двух месяцев.

Видео: РЕН ТВ

Мужчина напал с ножом на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 23 октября. Он ударил ее ножом в горло, после чего девушку доставили в НИИ им. Склифосовского. По предварительным данным врачей, непосредственной угрозы ее жизни нет.

Чтобы проникнуть к Фельгенгауэр, нападавший брызнул в лицо слезоточивым газом охраннику здания, в котором находится редакция «Эха Москвы», где на тот момент была журналистка.

В Генпрокуратуре назвали «вопиющим» нападение на радиоведущую, отметив, что ведомство держит ситуацию на контроле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего напавшего по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».