В двух районах Дагестана отменили режим КТО

В Дагестане отменен режим контртеррористической операции (КТО), введенный в начале октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах республики, заявили в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК). Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили агентству в НАК, «силовики завершили специальные мероприятия» по «выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований». «Режим контртеррористической операции, веденный 1 октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, отменен сегодня в 9:30 мск», — заявили в комитете.

Режим КТО был введен в Кизилюртовском и Бабаюртовском районе Дагестана после убийства полицейского в собственном доме. Преступление произошло в селе Бабаюрт. Преступники застрелили полицейского и угнали его служебный автомобиль, а также похитили табельное оружие.