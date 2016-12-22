Прокуратура начала проверку из-за смерти тюленей в Финском заливе

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству начала проверку после сообщений о гибели тюленей на берегу Финского залива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки власти могут применить меры прокурорского реагирования.

О том, что люди, которые гуляли по берегам Финского залива, нашли двух серых тюленей, одного из которых зарубили топором, 21 октября сообщили основатели Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Очень красноречивая иллюстрация к нарастающему конфликту рыбаков и тюленей на Финском заливе», — говорится в сообщении. К нему прикреплены фотографии двух мертвых тюленей на побережье.

«Нас печалит в данной ситуации то, что достается помимо тюленей и драгоценной кольчатой нерпе, так как рыбаки не делают никаких скидок этим животным», — пояснили в фонде. Кроме того, говорится в сообщении, рыбаки перестали идти на контакт с защитниками тюленей. В фонде считают, что «на глазах растет озлобление рыбаков против тюленей» и выхода из этой ситуации пока что нет.

Также о гибели тюленей на берегу Финского залива сообщил телеканал «Санкт-Петербург». В сообщении говорились о намерении фонда обратиться в Росприроднадзор и прокуратуру.

У одного из погибших тюленей «замечены раны, похожие на те, что остаются после нанесения удара клинковым оружием — топором или большим ножом», передал ТАСС слова Алексеева. Он пояснил, что у второго тюленя нет явных признаков насильственной смерти.

По его словам, с начала 2017 года выявлено 50 случаев гибели серых тюленей. Больше всего погибших животных обычно находят в начале лета, когда вода прогревается и погибших весной тюленей выносит на берег. Их в основном находят рядом с местами, где рыбаки ставят свои сети, добавил Алексеев.

В России за убийство животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц (ст. 8.35 КоАП).