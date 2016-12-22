Полиция Израиля задержала 51 палестинца в Восточном Иерусалиме, сообщает газета Haaretz.

По информации издания, задержания прошли в рамках широкомасштабной операции, которую израильские правоохранители провели в ночь на 23 октября в поселке Исавия, относящемуся к Восточному Иерусалиму. В рейде участвовали «сотни» полицейских. По его итогам задержали палестинцев, которых подозревают в «разбойных нападениях, общественных беспорядках и терроризме».

Как сообщает Jerusalem.Online, в рамках «Операции 700» были не только задержаны подозреваемые в беспорядках и терроризме, но и проверены лицензии на торговлю у местных жителей. «Все задержанные направлены для допроса в разные полицейские участки и скоро предстанут перед судом», — заявили изданию в полиции.

В Times of Israel добавили, что для проведения операции использовался вертолет. Комиссар полиции Иерусалима заявил, что, кроме арестов, рейд полиции был направлен «на обеспечение работы муниципальных служб». «Особое внимание было уделено району школы Исавии, где муниципальные полицейские разграничили тротуары и пешеходные переходы, а также устранили угрозы безопасности для учащихся, посещающих школу», — рассказали в полиции.

В конце сентября молодой палестинец застрелил троих полицейских в поселении Хар-Адар близ Иерусалима. В ответ араб был ранен полицейскими.

Эскалация напряженности в Иерусалиме произошла в середине июля, когда израильские власти ограничили доступ к мечети Аль-Акса. Поводом стало вооруженное нападение на полицейских на Храмовой горе. Израильские власти ужесточили меры безопасности, в частности, установили камеры и рамки металлоискателей на подходах к мечети. Для установки данной аппаратуры верующие не допускались в мечеть. В результате произошли столкновения между паломниками-мусульманами и полицией, в них пострадали около 100 человек. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас пригрозил разорвать все отношения с Израилем. Израильские власти пошли на уступки — убрали рамки металлоискателей на Храмовой горе.