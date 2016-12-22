В Госдуме рассказали о планах штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018

Правительство планирует инициировать законопроект о введении дополнительной ответственности для билетных спекулянтов. Об этом РБК сообщил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Тема о введении штрафов для спекулянтов обсуждалась еще в период проведения в России Кубка конфедераций 2017. Инициировать законопроект планирует правительство. Через парламент он может пройти во время осенней сессии, и уже до Нового года законопроект может быть принят», — рассказал депутат.

Дегтярев отметил, что также обсуждалась возможность привлечения спекулянтов к уголовной ответственности, однако этот вопрос был снят с повестки дня. «По моему мнению, введение серьезных штрафов для тех, кто хочет нажиться на болельщиках, является правильной мерой воздействия», — добавил он.

Ранее 23 октября газета «Известия» сообщила, что Минспорт России подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, компаниям, незаконно организующим продажу билетов на матчи ЧМ по футболу 2018 года, будут грозить штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для физических лиц, пишет издание, может превышать стоимость билета в 20–25 раз, при этом минимальный размер штрафа составит 50 тыс. руб.

Отмечается, что документ уже согласован с Минфином, МВД и другими ведомствами. Поправки должна рассмотреть ​правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно документу, заниматься продажей, перепродажей и обменом билетов можно только при наличии договора с FIFA.

За первые сутки продаж болельщики со всего мира подали более 500 тыс. заявок на билеты на ЧМ-2018, больше всего заявок поступило от россиян. За ними следовали болельщики из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.