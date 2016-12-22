Напавший на ведущую «Эха Москвы» брызнул в лицо охраннику газом

Напавший с ножом на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауер брызнул в лицо слезоточивым газом охраннику частного охранного предприятия на входе в здание редакции. Пострадавшему охраннику оказана медицинская помощь на месте. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

«Неизвестный подошел к столику охраны, брызнул в лицо [слезоточивым газом] сотруднику ЧОП, прошел в помещение ньюсрума радиостанции и совершил нападение», — рассказал собеседник РБК.

По словам собеседника РБК, Татьяну Фельгенгауер доставили в НИИ им. Склифосовского.

По его словам, у задержанного мужчины, которому на вид около 40 лет, при себе нет документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник на радиостанции «Эхо Москвы» сообщил РБК, что охрана на этаже, где находится редакция, «просто спит на своих сменах или сидит в другом кабинете и смотрит фильмы».

«А внизу можно пройти очень легко, достаточно позвонить со специально там установленного телефона на «Эхо» и сказать, что ты курьер. Так что удивляться стоит скорее тому, что это [нападение] не произошло раньше», — пояснил собеседник РБК.

Ранее о том, что неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, после чего проследовал к лифту на 14-й этаж, где арендует помещения «Эхо Москвы», сообщал Life.ru.

О нападении на ведущую Татьяну Фельгенгауер стало известно ранее 23 октября. Нападавший ударил ее ножом в горло. Медики заявили, что жизни журналистки ничего не угрожает.