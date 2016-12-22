В «Газпроме» назвали некорректной формулировку Киева о закупках газа

Формулировка вице-премьера ​правительства Украины Владимира Кистиона о возвращении к закупкам газа у России при условии переноса точки учета транзита газа на восточную границу с Украиной, «очевидно, некорректна». Учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины, заявил РБК представитель «Газпрома».

Представитель компании предположил, что Кистион, возможно, имел в виду не точку учета, а точку сдачи газа покупателям. Но, отметили в «Газпроме», этот вопрос касается не Украины, а европейских клиентов компании, обсуждение этого вопроса с Киевом представитель компании назвал «беспредметным».

Ранее в понедельник вице-премьер Кистион заявил, что в нынешних условиях возвращаться к закупкам газа в России рискованно и безответственно. Но это возможно, если перенести точку учета транзита газа на восточную границу Украины, сказал он.

В июне текущего года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности Украины возобновить закупки газа у «Газпрома», но после того как российская компания выполнит требования Стокгольмского арбитража о пересмотре цены на газ. Коболев тогда отмечал, что компания не ожидает возобновления закупок у России в этом году.

О том, что нужно перенести точку учета транзита газа на границу с Россией, еще в 2014 году заявлял Арсений Яценюк, занимавший пост премьера Украины. По его мнению, учет транзитного газа на этой точке Украина должна проводить вместе с представителями Евросоюза.