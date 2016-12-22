В Генпрокуратуре назвали «вопиющим» нападение на ведущую «Эха Москвы»

Нападение на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр — «вопиющая история», написал официальный представитель ведомства Александр Куренной на своей странице в Facebook. Ссылка на эту публикацию размещена в Telegram-канале прокуратуры.

«Только что говорил с (главным редактором «Эха Москвы». — РБК) А.А.Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле», — добавил Куренной. Он также выразил поддержку работающим на радиостанции журналистам.

Как сообщили на «Эхе Москвы», в здание радиостанции ворвался мужчина и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшего задержали. Фельгенгауэр госпитализировали, но, заявили на радиостанции, угрозы ее жизни нет.

По данным собеседника РБК в московском главке МВД, в качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается конфликт личного характера.