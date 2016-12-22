Появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»

Появилось фото напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Фото опубликовал в своем Instagram главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский.

https://www.instagram.com/p/BallGSInJh3/

«Напавший задержан, Таня в больнице», — говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что днем 23 октября неизвестный напал в помещении редакции радиостанции «Эхо Москвы» ​ Татьяну Фельгенгауэр. Она была ранена ножом в горло и немедленно госпитализирована. Непосредственной угрозы жизни Фельгенгауэр нет. Охрана задержала и нейтрализовала нападавшего.

В полиции РБК заявили. что приоритетной является версия о личном конфликте.

В Генпрокуратуре назвали данный инцидент «вопиющим».

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