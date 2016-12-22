Появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»
Общество, 13:45
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Появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»
Появилось фото напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Фото опубликовал в своем Instagram главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский.
https://www.instagram.com/p/BallGSInJh3/
«Напавший задержан, Таня в больнице», — говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что днем 23 октября неизвестный напал в помещении редакции радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Она была ранена ножом в горло и немедленно госпитализирована. Непосредственной угрозы жизни Фельгенгауэр нет. Охрана задержала и нейтрализовала нападавшего.
В полиции РБК заявили. что приоритетной является версия о личном конфликте.
В Генпрокуратуре назвали данный инцидент «вопиющим».