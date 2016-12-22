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Песков назвал «народной забавой» данные об отставке Полтавченко
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Песков назвал «народной забавой» данные об отставке Полтавченко
Отставки губернаторов, 13:32
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Песков назвал «народной забавой» данные об отставке Полтавченко

Сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко являются слухами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Кадровые слухи — это русская народная забава», — прокомментировал он сообщение телеканала «Дождь» о Полтавченко.

Телеканал, ссылаясь на источника в президентской администрации и на близкого к Кремлю источника, передал, что губернатор Санкт-Петербурга может покинуть свой пост в следующем году после президентских выборов. Из причин возможной отставки собеседники телеканала назвали проблемы с политической управляемостью, падение рейтинга «Единой России» и губернатора из-за истории передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, проблемы со строительством стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Пресс-секретарь губернатора Петербурга в комментарии РБК заявил, что полномочия Полтавченко заканчиваются в 2019 году.

Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок
Политика

Этой осенью свои посты оставили 11 губернаторов. Владимир Путин 19 октября заявил, что кадровые перестановки преследовали цель создать губернаторский корпус из «молодых» и «перспективных» управленцев. Президент также говорил, что отставка не означает его личного недовольства работой чиновников.

«Дождь» со ссылкой на близкий к Кремлю источник также сообщил в понедельник, что президент планирует встречу с лишившимися должностей губернаторами, Песков эти данные подтвердил.

Теги: Дмитрий Песков , Георгий Полтавченко , отставки губернаторов
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