В Москве на Волгоградском проспекте такси перевернулось из-за ДТП

В Таганском районе столицы автомобиль такси перевернулся в результате ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дорожная авария произошла в районе дома №17 по Волгоградскому проспекту. Информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе ГИБДД по Москве заявили РБК, что на Волгоградском проспекте попали в ДТП две машины. «Произошло опрокидывание одного из транспортных средств. По предварительным данным, один человек получил травмы», — сказали в ведомстве.

Собеседник РБК в ГИБДД отметил, что ведомство проверяет информацию об этой аварии.

