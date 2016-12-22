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Суд вынес приговор убившему по неосторожности музыканта из «Любэ»
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Суд вынес приговор убившему по неосторожности музыканта из «Любэ»
Общество, 12:16
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Суд вынес приговор убившему по неосторожности музыканта из «Любэ»

Максим Добрый, который по неосторожности убил бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова в апреле прошлого года, получил один год и девять месяцев ограничения свободы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

По ее словам, приговор мужчине по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) вынес Дмитровский городской суд Подмосковья 23 октября. «Ограничение свободы предполагает под собой не отбывание наказания в месте заключения, а нахождение под наблюдением сотрудников полиции: находиться по месту прописки, раз в две недели посещать полицию, отмечаться, не посещать общественные мероприятия и другое», — пояснила собеседница РБК.

Суд учел время нахождения Доброго под арестом, и ему на данный момент осталось находиться под ограничением свободы один месяц. «По решению суда он также обязан выплатить потерпевшей стороне 700 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба», — добавила Осипова.

По данным ТАСС, подсудимый не признал свою вину и попросил в последнем слове об оправдательном приговоре.

Согласно версии следствия, ночью 2 апреля 2016 года между Усановым и 39-летним жителем Солнечногорского района Максимом Добрым произошел конфликт в ресторане в селе Озерецкое Дмитровского района, который перерос в драку. Музыкант поступил​ в НИИ им. Склифосовского с множественными ушибами и переломом основания черепа. Он впал в кому, в вечером 19 апреля скончался.

По версии следствия, конфликт между Усановым и Добрым произошел из-за личной неприязни.

Теги: Павел Усанов , группа «Любэ» , Максим Добрый
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