Мэр Пятигорска заявил об уходе в отставку

Мэр Пятигорска Лев Травнев утром 23 октября на брифинге в администрации города заявил о намерении покинуть свой пост, сообщили РБК в пресс-службе администрации Пятигорска.

«Да, действительно [Травнев уходит в отставку]. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Травнева Олег Бондаренко. О причинах отставки будет сообщено чуть позже, в официальном комментарии», — добавили в пресс-службе.

Как сообщает «Кавказ сегодня» со ссылкой на пресс-конференцию в городской администрации, заявление об отставке председателю городской думы Травнев подаст 24 октября. После этого его врио станет первый заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко.

«11 лет назад наша команда выиграла непростые выборы в Пятигорске. И 11 лет мы руководим городом Пятигорском. Надеюсь, что это было эффективно, что это было видно. Считаю, что в данной ситуации будет полезно обновление исполнительной власти. Считаю, что должны приходить новые люди и для города обновление власти будет полезно», — объяснил свое решение Травнев.

Чиновник добавил, что в ближайшее время сконцентрируется на подготовке и проведении президентских выборов в 2018 году, так как он возглавляет городское отделение партии «Единая Россия».

О том, что Травнев собирается подать в отставку, сообщил 21 октября изданию «Блокнот Ставрополь» представитель администрации Пятигорска Алексей Рогачев. Травнев избирался главой Пятигорска три раза — 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.