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Японская делегация посетит Курилы
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Японская делегация посетит Курилы
Политика, 12:07
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Японская делегация посетит Курилы

С 26 по 31 октября пройдет визит группы представителей правительства Японии и бизнесменов страны на Курильские острова для дополнительного осмотра местности для совместной с российской стороной хозяйственной деятельности на четырех островах, говорится в сообщении пресс-службы посольства Японии в Москве, поступившем в РБК 23 октября. Цель поездки, как говорится в сообщении, конкретизация пяти проектов совместной хозяйственной деятельности России и Японии на островах. Японскую делегацию возглавит помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, сообщило посольство.

Поездка в октябре — продолжение работы, начатой в июне этого года. Тогда первая группа представителей японского правительства и бизнеса посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. О том, что такая поездка готовится, говорил в сентябре замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов. После поездки состоятся консультации на уровне замминистров иностранных дел двух стран.

О начале консультаций по совместной деятельности на Курильских островах президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года. На встрече Путина и Абэ в сентябре 2017 года во Владивостоке стороны договорились выделить пять начальных проектов: по совместному выращиванию и разведению морепродуктов, по выращиванию тепличных овощей, проекты по разработке туристических пакетных туров, внедрению ветроэнергетики и снижению объемов мусора.

Японская делегация посетит Кунашир, Итуруп и Шикотан, сообщила 23 октября ТАСС ​заместитель директора второго департамента Азии министерства экономического развития Сахалинской области Ирина Загидуллина.

Теги: Япония , визит , Курильские острова , делегация
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