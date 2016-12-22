Защита Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста

Защита режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», обжаловала продление ему домашнего ареста до 19 января. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«20 октября в Басманный суд поступила апелляционная жалоба адвоката [Дмитрия] Харитонова, представляющего интересы обвиняемого Серебренникова, на постановление суда о продлении последнему домашнего ареста», — отметили в суде. Уточняется, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

17 октября суд продлил домашний арест Серебренникову до 19 января. Также мера пресечения была продлена другим фигурантам по «делу «Седьмой студии»: экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский остался в СИЗО, остальные — под домашним арестом.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер создал «Седьмую студию». По версии следствия, сотрудники студии предоставляли в Минкультуры недостоверные документы и отчеты, а также договоры на работы, которые в итоге проведены не были.

В августе Серебренников был задержан. Также обвинения были предъявлены бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

