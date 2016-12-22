Globaltruck объявила ценовой диапазон своих ценных бумаг на IPO

Один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России и крупнейший FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, ПАО «Глобалтрак Менеджмент»​ назвало ценовой диапазон размещения на Московской фондовой бирже ценных бумаг от 132 руб. до 145 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По данным компании, размещение акций будет включать продажу до 21,21 млн акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 млн размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited После размещения, согласно ожиданиям компании, доля акций в свободном обращении составит до 49,89%. Ожидается, что совокупный объем размещения составит от 3,85 млрд до 4,23 млрд руб.

Компания, таким образом, планирует привлечь от 2,80 млрд до 3,08 млрд руб. от продажи акций дополнительного выпуска. Globaltruck ожидает размер рыночной капитализации в диапазоне от 7,72 млрд до 8,48 млрд руб. Привлеченные средства, как говорится в сообщении, будут направлены на приобретение автопарка и активов в случае появления соответствующих возможностей.

На данный момент компания имеет 1090 тягачей и 1170 полуприцепов. Средний возраст автопарка — 3,5 года. Он разделяется на 11 подразделений операционных компаний. Клиентами Globaltruck являются ретейлерские сети (IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever), логистические компании онлайн-коммерции и промышленные холдинги, такие как MMK, УГМК и «Сибур».