Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,77 57,29 EUR Нал. 68,00 67,35 USD Бирж. 57,40 -0,08 EUR Бирж. 67,44 -0,30 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 5810,00 -161,90 ММВБ 2060,84 -0,53% РТС 1131,27 -0,28% Brent 57,72 -0,38% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7525,76 +0,03%
Globaltruck объявила ценовой диапазон своих ценных бумаг на IPO
Лента новостей
Мэр Пятигорска заявил об уходе в отставку 12:11, Политика Особый подход: что такое истинная забота о клиентах 12:10, РБК и Промсвязьбанк Японская делегация посетит Курилы 12:07, Политика Россияне выступят на Паралимпиаде в неполном составе и без флага 12:03, Спорт В украинском театре запретили играть «Анну Каренину» на русском языке 11:57, Политика В Башкирии автомобиль упал с девятиметрового моста 11:42, Общество Защита Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста 11:30, Общество Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов 11:30, Политика Абэ и Трамп договорились об игре в гольф 11:16, Политика В Киеве назвали условие возвращения к закупкам газа в России 11:14, Политика Рябков пообещал Канаде зеркальный ответ на расширение санкций 11:12, Политика Globaltruck объявила ценовой диапазон своих ценных бумаг на IPO 11:10, Бизнес WADA объявило о начале расследования масштабной системы допинга в Китае 11:03, Спорт Что мешает России сделать цифровизацию своей «новой нефтью» 10:58, Партнерский материал Защищавший гостайны России офицер выдан Таджикистану после боев за ИГ 10:53, Общество Назарбаев поздравил Путина с 25-летием установления дипотношений 10:41, Политика В парламенте России раскритиковали идею не называть беременных женщинами 10:35, Общество Из-за аварии с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек 10:30, Общество 7 из 12: российские фигуристы обошли всех на домашнем Гран-при 10:10, Спорт  Москва выбрала еще пять площадок для строительства по программе реновации 10:02, Общество Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года 10:00, Экономика Звонкие токены: как запустить криптовалюту с обеспечением золотом 10:00, Бизнес На салатовой ветке метро произошел сбой в движении поездов 09:58, Общество Работу Саяногорского и Хакасского заводов восстановили после энергоаварии 09:57, Общество Умер продюсер и экс-участник группы AC/DC Джордж Янг 09:44, Общество En+ Дерипаски объявила диапазон цен на первом после санкций IPO в Лондоне 09:39, Бизнес Колобков заявил о всеобщем помешательстве на «околоспорте» 09:30, Общество Лондон попросил ООН не называть беременных женщинами из-за трансгендеров 09:15, Общество
Globaltruck объявила ценовой диапазон своих ценных бумаг на IPO
Бизнес, 11:10
0
Globaltruck объявила ценовой диапазон своих ценных бумаг на IPO

Один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России и крупнейший FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, ПАО «Глобалтрак Менеджмент»​ назвало ценовой диапазон размещения на Московской фондовой бирже ценных бумаг от 132 руб. до 145 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По данным компании, размещение акций будет включать продажу до 21,21 млн акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 млн размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited После размещения, согласно ожиданиям компании, доля акций в свободном обращении составит до 49,89%. Ожидается, что совокупный объем размещения составит от 3,85 млрд до 4,23 млрд руб.

Компания, таким образом, планирует привлечь от 2,80 млрд до 3,08 млрд руб. от продажи акций дополнительного выпуска. Globaltruck ожидает размер рыночной капитализации в диапазоне от 7,72 млрд до 8,48 млрд руб. Привлеченные средства, как говорится в сообщении, будут направлены на приобретение автопарка и активов в случае появления соответствующих возможностей.

На данный момент компания имеет 1090 тягачей и 1170 полуприцепов. Средний возраст автопарка — 3,5 года. Он разделяется на 11 подразделений операционных компаний. Клиентами Globaltruck являются ретейлерские сети (IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever), логистические компании онлайн-коммерции и промышленные холдинги, такие как MMK, УГМК и «Сибур».

Теги: ценные бумаги , IPO , Globaltruck
Главное
Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года Экономика
Материалы по теме
En+ Дерипаски объявила диапазон цен на первом после санкций IPO в Лондоне Бизнес
«Обувь России» привлекла на IPO около $103 млн Бизнес
Алекперов допустил IPO крупнейшего покупателя российской нефти Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку