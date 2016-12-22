В парламенте России раскритиковали идею не называть беременных женщинами

В российском парламенте в беседе с РБК раскритиковали предложение правительства Великобритании заменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы не ущемлять родивших трансгендеров.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РБК, что это «идиотская инициатива». «Мужчина и женщина определяются хромосомным кодом. Женщина сначала сошла с ума, потом стала либералкой, феминисткой, естественно после этого лесбиянкой, произошло поражение головного мозга, и она сделала себе операцию по смене пола», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что физиологически она остается женщиной, хоть внешне становится похожа на мужчину. «Вот поэтому есть проблема — идет мужик, нормальный такой европеец, то ли мужик, то ли женщина, не понять, и беременный. Этих уродов смущает то, что их называют женщинами, хотя они себя считают мужчинами», — пояснил он. Депутат добавил, что всех трансгендеров необходимо объявить сумасшедшими и отправить на принудительное лечение, а всех медиков, делающих операции по смене пола, стоит посадить в тюрьму.

В свою очередь ​председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил РБК, что данная инициатива является глупостью. ​«Очередная абсолютная глупость, убивающая основу существования человечества, демонстрирующая слепую приверженность либеральным ценностям», — сказал Косачев.

По его мнению, данное предложение не найдет ​поддержки в ООН. «Должно пройти переподписание документа, в случае внесения в него изменений. То есть предусмотрена процедура согласия с этими изменениями всех участников такой многосторонней конвенции. С учетом того, что в ООН число стран, возводящих в абсолют либеральные ценности, вроде Великобритании, меньшинство, я исключаю вероятность поддержи этой британской инициативы», — подчеркнул представитель Совфеда.

Ранее 23 октября стало известно, что ​правительство Великобритании попросило ООН использовать в документах термин «беременный человек» вместо «беременная женщина», чтобы не исключать трансгендеров. В первую очередь изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, который подписали и ратифицировали 168 стран.