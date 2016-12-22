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На салатовой ветке метро произошел сбой в движении поездов
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На салатовой ветке метро произошел сбой в движении поездов
Общество, 09:58
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На салатовой ветке метро произошел сбой в движении поездов

На Люблинско-Дмитровской ветке столичного метро произошел сбой в движении поездов. Поезда не ходили от станции «Чкаловская» до станции «Дубровка». Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

В метро сбой объяснили техническими причинами. Движение поездов было остановлено в 9:09 мск.

О начале восстановления движения на центральном участке салатовой ветки метро сообщили в 9:20. К 9:37 работа линии была полностью введена в график.

В субботу, 21 октября, сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Движение было временно приостановлено от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Как рассказали в полиции, причиной задержки стал «инцидент с пассажиром», упавшим на рельсы перед прибывающим поездом на платформе «Аннино». Пострадавший мужчина оказался 39-летним уроженцем Узбекистана. Он сломал руку, а также получил закрытую черепно-мозговую травму.

Теги: Москва , сбой , метро , Люблинско-Дмитровская линия
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