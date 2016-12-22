Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,40 EUR Нал. 68,15 67,58 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5903,93 -67,97 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,85 -0,16% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев
Лента новостей
Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж 08:45, Политика Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев 08:33, Бизнес СМИ раскрыли претензии «Транснефти» к суду по спору со Сбербанком 08:32, Финансы В результате стрельбы в Вирджинии погибли два человека 08:28, Общество В Красноярске мужчина погиб из-за неудачного прыжка на батуте 07:42, Общество В школьную программу предложили ввести разработанный в РПЦ курс 07:21, Общество WSJ узнала детали переговоров о строительстве завода Tesla в Китае 07:15, Бизнес В Японии два человека погибли в результате тайфуна Lan 07:04, Общество Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб. 07:00, Политика В Мексике откроют сервисный центр для российских вертолетов 06:29, Общество Российский сухогруз Real потерпел бедствие у берегов Японии 05:59, Общество СМИ узнали о трудностях в сделке по продаже второй очереди «Метрополиса» 05:56, Бизнес В корпорации «Энергия» создадут центр разработки программ освоения Луны 05:23, Технологии и медиа В Канаде провели эвакуацию после схода с путей поезда с нефтью 04:57, Общество Браудер сообщил об аннуляции его визы в США 04:45, Политика В Израиле полиция задержала палестинца из-за ошибки в переводе в Facebook 04:15, Политика СМИ узнали о возможном появлении в Думе спецпредставителя по делам женщин 03:53, Политика Новак рассказал о скорой отмене виз для водителей из Турции 03:37, Политика В Нигерии 13 человек погибли при атаке террориста-смертника 03:22, Общество Главнокомандующего армией Индонезии не пропустили в США пограничники 02:58, Политика Почти 40 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах 02:28, Общество «Ведомости» узнали о планах властей повысить минимальный трудовой стаж 01:58, Политика Саакашвили призвал упразднить СБУ и Нацгвардию Украины 01:54, Политика В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих 01:26, Общество В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова 00:59, Общество В итальянских Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии 00:58, Политика На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов 00:23, Политика Mercedes выиграл Кубок конструкторов в «Формуле-1» 00:14, Спорт
Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев
Бизнес, 08:33
0
Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев

Сеть «Теремок» планирует вместо блинных киосков открывать в Москве кафетерии. Об этом «Коммерсантъ» заявил основатель сети Михаил Гончаров.

«Мы не планируем переделывать все заведения сети, но новые будут открываться именно в таком формате», — сообщил он.

Кафетерии планируется создавать в помещениях площадью 160–240 кв. м. Это будут отдельные залы, оборудованные ​ мягкой мебелью. Кроме того, «Теремок» собирается отказаться от одноразовой посуды. В качестве примеров нового формата Гончаров привел заведения на Никольской и Грузинском Валу.

В Санкт-Петербурге «Теремок» переключился на развитие за счет кафетериев в 2014 году.

20 октября Гончаров опроверг информацию о планах закрыть сеть. Отвечая на жалобу клиента в Twitter по поводу роста цен в «Теремке» он написал, из-за падения продаж и роста конкуренции приходится закрывать рестораны. Позднее он пояснил, что речь идет о ликвидации убыточных точек. Вместо них, по словам Гончарова, планируется открывать «новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном».

За три года «Теремок» закрыл три заведения. Всего у сети 300 ресторанов в России и два Нью-Йорке.

Гончаров — основной владелец сети «Теремок», оформленной на несколько юрлиц. Сеть была основана в 1998 году, первый киоск с блинами заработал в Москве в 1999 году. Заявленная выручка сети в 2016 году — около 8 млрд руб.
 

Теги: кафе , Михаил Гончаров , "Теремок"
Главное
Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб. Политика
Материалы по теме
В Нью-Йорке открылся первый ресторан российской сети «Теремок» Бизнес
Основатель «Теремка» опроверг планы закрытия сети блинных Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку