Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев

Сеть «Теремок» планирует вместо блинных киосков открывать в Москве кафетерии. Об этом «Коммерсантъ» заявил основатель сети Михаил Гончаров.
«Мы не планируем переделывать все заведения сети, но новые будут открываться именно в таком формате», — сообщил он.
Кафетерии планируется создавать в помещениях площадью 160–240 кв. м. Это будут отдельные залы, оборудованные мягкой мебелью. Кроме того, «Теремок» собирается отказаться от одноразовой посуды. В качестве примеров нового формата Гончаров привел заведения на Никольской и Грузинском Валу.
В Санкт-Петербурге «Теремок» переключился на развитие за счет кафетериев в 2014 году.
20 октября Гончаров опроверг информацию о планах закрыть сеть. Отвечая на жалобу клиента в Twitter по поводу роста цен в «Теремке» он написал, из-за падения продаж и роста конкуренции приходится закрывать рестораны. Позднее он пояснил, что речь идет о ликвидации убыточных точек. Вместо них, по словам Гончарова, планируется открывать «новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном».
За три года «Теремок» закрыл три заведения. Всего у сети 300 ресторанов в России и два Нью-Йорке.