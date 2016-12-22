В результате стрельбы в Вирджинии погибли два человека

В американском городе Александрия, штат Вирджиния, в результате стрельбы погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на западной стороне развязки Дюк — Пикетт близ дилерского центра Honda. Как говорится в сообщении, пострадавший госпитализирован в медучреждение с «серьезными» ранениями. Полиция проводит оперативные мероприятия на месте происшествия. По тревоге поднят полицейский вертолет, который совершает облет района преступления.

Полиция начала расследование произошедшего.

Как добавили в полиции, еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Парка Ветеранов. Связан ли он с первым эпизодом, не сообщается. В результате этого инцидента сведений о пострадавших не поступало. «Угрозы гражданам нет», — отметили полицейские.

В субботу, 21 октября, в результате стрельбы на баскетбольной площадке в городе Честер, штат Пенсильвания, были ранены четыре человека. По данным полиции, стрелок стрелял с некоторого расстояния по ногам игроков из полуавтоматической винтовки и пистолета, а затем скрылся с места происшествия. Стрелявший объявлен в розыск.

Крупнейшее за последние годы нападение с применением огнестрельного оружия в США произошло 1 октября в Лас-Вегасе. В результате стрельбы по посетителям фестиваля кантри-музыки было убито 59 и ранено более 500 человек. Стрелявший — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой незадолго до того, как полиция ворвалась в номер гостиницы, из окна которого он стрелял. В результате обысков в гостинице и дома у стрелка было найдено более 40 единиц огнестрельного оружия, которое Пэддок собирал многие годы, а также сотни патронов. Некоторые из них были трассирующими. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за инцидент, но в ФБР усомнились в том, что группировка и Пэддок связаны.

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