В Красноярске мужчина погиб из-за неудачного прыжка на батуте

В Краснорске Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти мужчины, который погиб в батутном центре, говорится в сообщении регионального управления ведомства. По предварительной версии, причиной смерти могло стать нарушение правил безопасности.

Сообщение об инциденте поступило вечером 21 октября, в субботу. Мужчина пришел в развлекательный комплекс «Мегалэнд», расположенный в ТРЦ «Планета». Аттракционы он посещал вместе с женой и сыном. «Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, при этом получив перелом позвоночника. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего», — сообщили в СКР.

Как уточняет местный портал «НГС.Новости», мужчина неудачно прыгнул в поролоновую яму. После инцидента посетители развлекательного центра были эвакуированы. тело погибшего было вынесено через черный вход. Как отмечает портал со ссылкой на сотруднико ТРЦ, ранее в этом центре уже случались травмы у посетителей, в том числе и переломы.

СКР проводит доследственную проверку обстоятельств случившегося.