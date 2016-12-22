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В школьную программу предложили ввести разработанный в РПЦ курс
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В школьную программу предложили ввести разработанный в РПЦ курс
Общество, 07:21
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В школьную программу предложили ввести разработанный в РПЦ курс

Минобрнауки получило обращение от некоторых представителей родительского сообщества, которые предлагают ввести в обязательную школьную программу учебный курс «Нравственные основы семейной жизни». Программа курса была разработана священниками РПЦ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой.

Предложение о включении курса в обязательную школьную программу было передано Летковой замминистру образования и науки Татьяне Синюгиной. По словам Летковой, предложение в ведомстве восприняли положительно. В целом наша инициатива воспринята положительно. Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно», — рассказала Леткова.

Курс был разработан екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). Он предназначен для школьников 10 - 11 классов. С 2009 года он начал проводиться в нескольких пилотных регионах, после чего был внедрен в качестве факультативного в 60 субъектах федерации.

В 2015 году, как писал ТАСС, представители РПЦ предложили Минобрнауки сделать курс обязательным для всех школьников. Тогда председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предположил, что введение этого курса поможет «изменить нравственное состояние нашего общества».

Тем не менее, бывшее руководство ведомства эту идею не поддержало. Сейчас, по словам Летковой, была достигнута договоренность о том, что возможность введения курса рассмотрят на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

В Минобрнауки подтвердили факт встречи Летковой с замглавы ведомства и то, что предложения, внесенные на встрече будут рассмотрены. В то же время от комментариев по существу в Минобрнауке отказались.

В конце июня пресс-секретарь патриарха Александр Волков поддержал идею о введении в школах курса церковнославянского языка. Волков подчеркнул, что этот предмет является важным «для общего культурного уровня».

Теги: РПЦ , образование , Школа
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