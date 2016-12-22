Российский сухогруз Real потерпел бедствие у берегов Японии

Неподалеку от японского порта Тояма российский сухогруз Real налетел на волнорез, сообщает портал «Новости. Владивосток» со ссылкой на очевидцев. Пострадавших при инциденте нет.

Сухогруз сорвался с якорей во время сильного ветра при тайфуне Lan. Судно, которое сейчас остается на камнях, занималось перевозкой автомобилей из Японии во Владивосток.

Информацию о кораблекрушении подтвердили японские власти, сообщает «РИА Новости». Заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда рассказал, что из-за тайфуна спасатели некоторое время не могли добраться до судна. 18 человек с корабля самостоятельно добрались до берега, еще один позднее был эвакуирован с судна силами экстренных служб.

Судно находилось в порту без груза, уточнил он. Водоизмещение Real составляет 1798 тонн. Утечки топлива во время инцидента не произошло.

В апреле в Керченском проливе затонул сухогруз «Герои Арсенала». Во время шторма он раскололся на две части. На его борту находились 12 человек, в том числе граждане России, Украины и Грузии. Во время спасательных работ удалось спасти жизнь одному украинскому моряку, также были обнаружены тела еще трех человек. Остальные члены экипажа остались пропавшими без вести.