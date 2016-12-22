В Канаде провели эвакуацию после схода с путей поезда с нефтью
Общество, 04:57
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В Канаде провели эвакуацию после схода с путей поезда с нефтью
В округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава, перевозившего цистерны с нефтью. Власти эвакуировали дома, расположенные неподалеку от места катастрофы, сообщает CBS.
Всего с путей, по данным телеканала, сошли 12 цистерн. они опрокинулись, при этом часть нефти из них разлилась.
Власти эвакуировали жителей 46 домов рядом с путями. После того, как было установлено, что разлив нефтепродуктов не угрожает здоровью, им было разрешено вернуться в свои дома. Экологические службы ведут очистку местности от загрязнения.
В конце августа в США в результате урагана «Харви» произошел разлив химических веществ. Власти Техаса предоставили местным жителям временное жилье на время ликвидации аварии.