Новак рассказал о скорой отмене виз для водителей из Турции

Россия положительно оценивает введение безвизового режима для граждан Турции, в скором времени визы могут быть отменены для водителей большегрузов. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил глава Минэнерго Александр Новак по итогам заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
«Мы положительно оцениваем введение безвизового режима для граждан Турции. В МИД России уже переданы предложения по освобождению от виз владельцев служебных паспортов и водителей большегрузных транспортных средств. Оптимистичны в вопросе скорого завершения процесса», — рассказал министр, одновременно являющийся главой российской делегации в работе межправительственной комиссии.
Говоря о российско-турецких торговых отношениях, Новак отметил, что правительства двух стран предпринимают усилия по достижению объема в $100 млрд в двусторонней торговле. Именно эта отметка была установлена ранее Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом как целевой показатель. особо в этой связи он отметил работу российско-турецкого инвестиционного фонда, который был создан по инициативе глав государств.
Также он рассказал о продолжающихся переговорах в сфере экспортных поставок сельхозпродукции из России в Турцию. «Министерства сельского хозяйства двух стран продолжают работу по вопросу получения соответствующих сертификатов. Власти Турции рассматривают три российские компании. Надеемся, что турецкая сторона в скором времени выдаст соответствующие разрешения», — сообщил Новак.
Как стало известно ранее, 21 октября, Россия снимет ограничения на поставки сельхозпродукции, в частности, томатов из Турции, которые были введены после ухудшения отношений двух стран в 2015 году. Эмбарго будет снято 1 ноября. С 30 октября также будут сняты ограничения на поставки гранатов и баклажанов. В ответ на это, как заявил Новак, Россия рассчитывает на допуск российских производителей мяса на турецкий рынок.