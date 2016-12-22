В аварии в Ярославской области погибли три человека

В Ярославской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

ДТП произошло произошла на 8 км трассы Данилов — Пошехонье в 20:35. Как сообщили в полиции, автомобиль Chevrolet Niva врезался в стоявший грузовик. Жертвами столкновения стали три человека, которые находились в легковом автомобиле — двое мужчин и одна женщина.

Накануне в Ярославской области в аварию попал автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Локомотив». Водитель автобуса столкнулся с ехавшей впереди машиной, после чего врезался в грузовик. В результате аварии никто не пострадал.