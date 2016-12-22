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Порошенко пообещал жителям Авдеевки добиться ввода миротворцев в Донбасс
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Порошенко пообещал жителям Авдеевки добиться ввода миротворцев в Донбасс
Украинский кризис, 21:39
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Порошенко пообещал жителям Авдеевки добиться ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки пообещал добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять», — приводятся в сообщении слова Порошенко. «Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс», — отметил он.

Порошенко также заявил, что миротворцы смогут «взять под контроль и неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы снова не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки». «Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», — подчеркнул он.

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Он отметил, что выступал с предложением о миротворцах ООН в Донбассе еще в 2015 году, а в 2017 году «абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают».

С предложением ввести миротворцев в Донбасс Киев официально обратился в ООН весной 2015 года. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявлял, что не видит оснований для ввода миротворцев. Он также обвинил Порошенко в «попытках снять с себя ответственность за подпись на Минском соглашении».

В начале сентября 2017 года президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Китае неожиданно заявил, что поддерживает инициативу ввода миротворцев в Донбасс. Он отмечал, что миротворцам следует находиться на линии разграничения украинских военнослужащих и ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Порошенко 7 сентября отверг возможность переговоров с республиками, назвав их «боевиками». Он заявлял, что миротворцы должны размещаться на территории ДНР и ЛНР и иметь доступ к участку границы с Россией, который Киев не контролирует. Позицию украинского лидера поддержал Госдепартамент США.

На следующий день глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил, что размещение миротворцев на границе противоречит минским договоренностям. «В минских соглашениях прописано, что украинское правительство может получить контроль над границей только после выполнения других положений соглашения», — говорил он.
 

Теги: Донбасс , Петр Порошенко , миротворцы , Авдеевка
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