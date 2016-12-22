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Пожар на хозяйственном рынке в Ростовской области ликвидировали
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Пожар на хозяйственном рынке в Ростовской области ликвидировали
Общество, 19:56
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Пожар на хозяйственном рынке в Ростовской области ликвидировали

Пожар на хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону ликвидировали, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.

Огонь потушили в 19:07 мск. уточнили в ведомстве.

Пожар на хозяйственном рынке «Атлант» произошел днем 22 октября. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:36 мск. Изначального его площадь составляла 50 кв. м, однако впоследствии она достигла 1,4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

В тушении огня участвовали более 200 человек. Представитель Южного регионального центра МЧС отмечал, что тушение огня усложняла токсичность и легковоспламеняемость товара в горящем павильоне бытовой химии. Также осложнял работу ветер. В результате случившегося никто не пострадал.

 

Теги: рынок , пожар , Ростовская область
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