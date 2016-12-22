В школе на севере Москвы произошел пожар

На севере Москвы в здании на улице Флотская, 60 произошел пожар, сообщили РБК в главном управлении МЧС по столице. По данному адресу расположена школа № 651.

​Произошло возгорание мягкой кровли на крыше здания, уточнили в пресс-службе. В 18:00 мск пожар был ликвидирован, его площадь составила около 50 кв. м, рассказали в ведомстве. «В здании людей не было, пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

В начале сентября из школы № 400 на востоке Москвы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля в столовой. В результате случившегося никто не пострадал. Ученик школы в разговоре с РБК отмечал, что задымление было только на первом этаже, где столовая находится столовая. «Говорят, что поварихи что-то сделали, и там что-то загорелось. Не смогли остановить огонь, был дым, в основном», — говорил он.