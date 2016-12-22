Пожар на хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м, сообщил РБК представитель Главного управления МЧС по региону Евгений Кондратьев.

Возгорание в двухэтажном торговом павильоне, расположенном на улице Индустриальная в селе Янтарное Аксайского района, удалось локализовать в 17:31 мск, уточнил он. «В настоящее время проводится проливка строительных конструкций. Предварительно, пострадавших нет», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в настоящий момент осуществляется контроль экологической обстановки. По его словам, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилой зоне не зафиксировано, в тушении пожара участвуют свыше 200 человек.

Возгорание на хозяйственном рынке «Атлант» произошло днем 22 октября. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:36 мск. Его площадь изначально составляла 50 кв. м, однако позже она достигла 1,4 тыс. кв. м. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. Для тушения огня был приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.