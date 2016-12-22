В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

В Англии неизвестный взял заложников в боулинг-клубе. Здание оцеплено полицией, к месту происшествия прибывают машины скорой помощи

Фото: @IanBrownUK / Twitter

В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в здании торгово-развлекательного центра в городе Нанитон графcтва Уоркшир, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидца.

​По словам собеседника телеканала, район развлекательного центра оцеплен полицией, над ним летает вертолет. Один из полицейских объяснил случившееся тем, что некий мужчина с ружьем взял в боулинге как минимум троих заложников.

Еще один очевидец сообщил Sky News, что полиция закрыла ресторан рядом с боулинг-клубом, запретив его посетителям ближайшие несколько часов выходить наружу.

Coventry Telegraph сообщает, что к месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, а также полицейский бронеавтомобиль. Корреспондент издания подтвердил информацию о том, что в здании есть заложники. Одного из них преступник подводил к стеклянной двери, чтобы продемонстрировать полиции серьезность своих намерений.

В официальном twitter городской полиции информацию о заложниках не комментируют, советуя гражданам избегать появления в этом районе.