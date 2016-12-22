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В Киеве у Рады прошло созванное Саакашвили народное вече
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В Киеве у Рады прошло созванное Саакашвили народное вече
Украинский кризис, 17:37
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В Киеве у Рады прошло созванное Саакашвили народное вече

В Киеве у здания Верховной рады в ходе вече, созванного экс-президентом Грузии и  лидером партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, произошла потасовка участников акции и полиции. Об этом сообщает «Украинская правда».

В ходе вече, проходившего на площади Конституции, участники акции пожаловались на то, что связь «глушат», а машину со звуковой аппаратурой не пропускают сотрудники полиции. В результате, по данным издания, лидеров акции было не слышно во время выступлений со сцены.

После выступлений у здания парламента начались столкновения между участниками акции (согласно информации издания, всего на площадь вышли около 1 тыс. человек) и полицией. «Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ», — рассказал в прямой трансляции в своем Facebook депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал политик, десятки человек, стоя в плотной толпе, пытались прорвать оцепление полиции, в ответ правоохранители стали сдерживать участников акции и проталкивать толпу назад. Как сообщает «Интерфакс-Украина», граждане таким образом пытались разблокировать от правоохранителей грузовик с техникой.

В настоящее время, по данным агентства, информации о пострадавших в результате потасовки нет. Позднее власти Киева разрешили организаторам акции перенести звукоусиливающие средства вручную.

Вече, на котором произошла потасовка с полицией, проходило по инициативе экс-президента Грузии и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. У стен парламента по-прежнему дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Антикоррупционный митинг в Киеве начался 17 октября. Тогда на площадь у Рады вышли несколько тысяч человек, а представители партии Саакашвили разбили у здания парламента палаточный городок. Митингующие требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство.

Теги: столкновения , Киев , акция протеста , Полиция , Верховная Рада
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