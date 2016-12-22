В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины
Общество, 16:51
0
В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины
В туалете одного из торговых центров Москвы обнаружили тело мужчины, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по столице.
Тело мужчины 1991 года рождения нашли накануне днем, 21 октября, в ТЦ, который расположен на Щелковском шоссе, уточнили в ведомстве. По факту случившегося следователи начали доследственную проверку.
«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено», — говорится в сообщении.
В настоящий момент СК устанавливают обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.