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В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины
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В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины
Общество, 16:51
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В торговом центре в Москве обнаружили тело мужчины

В туалете одного из торговых центров Москвы обнаружили тело мужчины, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по столице.

Тело мужчины 1991 года рождения нашли накануне днем, 21 октября, в ТЦ, который расположен на Щелковском шоссе, уточнили в ведомстве. По факту случившегося следователи начали доследственную проверку.

«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено», — говорится в сообщении.

В настоящий момент СК устанавливают обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Теги: Москва , торговый центр , тело , мужчина
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