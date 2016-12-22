В Челябинской области при ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Челябинской области. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 22 октября на территории Аргаяшского района, на 22-м км трассы Долгодеревенское — Кыштым. Столкнулись ВАЗ-21074 и KIA cee'd.
В результате аварии водитель KIA и трое пассажиров отечественного авто погибли на месте. Водитель ВАЗ и еще один его пассажир были госпитализированы в районную больницу. В медучреждении водитель ВАЗ скончался.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее в Ивановской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли три человека. Как сообщили в местном МВД, минивэн Mercedes двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Hyundai. В результате аварии еще один человек пострадал.