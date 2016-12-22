В Британии лейбористы пригрозили заблокировать законопроект по Brexit

Британская оппозиционная партия лейбористов пригрозила главе правительства Терезе Мэй присоединиться к противникам законопроекта по Brexit в случае, если в документ не будут внесены изменения. Об этом заявил «теневой» министр по делам Brexit Кир Стармер, передает The Times.

По словам Стармера, лейбористы присоединятся к Консервативной партии (тори), и закон будет заблокирован. В своем открытом письме политик потребовал включить в законопроект шесть пунктов. В первую очередь лейбористы полагают, что последнее слово в принятии итогового соглашения с Евросоюзом должно оставаться за парламентом. Двухлетний период адаптации после принятия закона, о чем часто говорит сама Тереза Мэй, должен быть детально прописан в документе.

Кроме того, Стармер включил в список требований права рабочих, потребителей, а также экологические стандарты, которые должны быть утверждены. Согласно заявлению, роль местных властей Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса должна повыситься. Лейбористы последовательно выступают и против так называемых «полномочий Генриха VIII»: они полагают, что после принятия закона кабинет министров в обход депутатов сможет не только вносить изменения в действующее законодательство, но и отменять законы.​

«Я считаю, что в парламенте существует консенсус в отношении этих изменений», — сказал Стармер.

Как сообщает Би-би-си, в правительстве в свою очередь допустили, что прислушаются к идеям по улучшению законопроекта.

По данным Times, «вмешательство» Стармера последовало за неделей переговоров в Брюсселе, где, по словам источников, чиновники ЕС рассматривают законопроект по Brexit как «испытание для устойчивости Мэй». При этом политики объединения, опасаясь, что правительство Мэй может рухнуть из-за тупика в соглашении, решили смягчить свою позицию, в том числе по торговле внутри единого рынка ЕС, и начать переговоры с Лондоном в декабре.

Прежде ЕС отказывался вести переговоры, до того как Лондон произведет все выплаты.

Ранее лейбористы выступали с более острожной риторикой: в своей августовской статье для The Gardian Стармер пояснял, что партия выступает сторонником «мягкого Brexit», в том числе оппозиционеры обещали поддерживать полное участие Лондона в едином рынке ЕС и таможенном союзе в течение длительного «переходного периода». По словам министра, таким образом Великобритания сможет «уменьшить шок в экономике от выхода страны из Евросоюза».