В Латвии сообщили о подлодке и корабле ВМФ России у границы республики
Политика, 13:01
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В Латвии сообщили о подлодке и корабле ВМФ России у границы республики
Корабль и подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) России были замечены вблизи границы Латвии. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы республики на своей странице в Twitter.
«В 15 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 22 октября зафиксировали корабль класса Parchim и подводную лодку класса Kilo Вооруженных сил России», — сказано в сообщении. Остальных подробностей произошедшего военные не уточнили.
В сентябре Латвия сообщила о трех российских кораблях в особой экономической зоне республики. Тогда, по данным латвийских военных, были зафиксированы суда ВМФ России «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира».