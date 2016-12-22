СМИ узнали об опасном сближении самолета Израиля с лайнером в Подмосковье

Израильский бизнес-джет Bombardier Challenger самовольно вышел за пределы эшелона, сблизившись на опасной дистанции с пассажирским самолетом «Сочи-Москва». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, бизнес-джет направлялся с подмосковного аэродрома «Остафьево» в Тель-Авив. «Однако экипаж вопреки указаниям диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении», — сказал собеседник.
При этом источник агентства пояснил, что срабатывание системы не говорит о «неминуемой катастрофе», но предупреждает о нештатной ситуации и дает пилотам немного времени на избежание «непоправимых последствий». «Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам», — добавил источник.
Как сообщает «Интерфакс», экипаж Bombardier Challenger вовремя среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись.
РБК направил запрос в аэродром «Остафьево».