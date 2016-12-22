Кириенко назвал участников фестиваля молодежи в Сочи «мягкой силой»

Участники 19-й Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи являются «мягкой силой». Об этом заявил первый замглавы администрации президента, глава российского оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия 1».
Кириенко отметил, что зарубежные участники фестиваля «через 5-25 лет... будут лидерами в бизнесе, в науке, в культуре, в политике, в государственном управлении». «Они никогда не забудут этой недели, проведенной в России. Если мы говорим про мягкую силу, то вот она», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что 20 октября, после заседания Валдайского клуба в Сочи, президент Владимир Путин встретился с участниками ВФМС. В частности, на встрече присутствовали представители Сербии, Хорватии, Мозамбика и Бразилии.
19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи 14 октября. В нем приняли участие более 50 тыс. человек из 180 стран. Россия является «хозяйкой» фестиваля в третий раз. До этого фестиваль проходил в СССР в 1957 и 1985 годах.