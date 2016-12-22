Трамп-младший опубликовал фотографию отца в образе супермена
Общество, 10:38
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Трамп-младший опубликовал фотографию отца в образе супермена
Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший опубликовал фотографию своего отца, на которой тот изображен супергероем якобы на обложке журнала Time. Фотографию Трамп-младший разместил на личной странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/Bafb0Klj-gp/?taken-by=donaldjtrumpjr
В подписи к фотографии сын лидера Соединенных Штатов пожелал подписчикам хороших выходных.
В июле Трамп-младший опубликовал видеоролик, где Дональд Трамп «сбивает» самолет телеканала CNN, который президент неоднократно обвинял в создании «фальшивых новостей». Видео было смонтировано из фильма «Лучший стрелок» 1986 года, на нем президент, управляя истребителем, сбивает ракетой воздушное судно с логотипом телеканала.