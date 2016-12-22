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В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации
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В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации
Общество, 09:39
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В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации

Некоторые возрастные группы населения станут проходить диспансеризацию чаще, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Скворцова подчеркнула, что бесплатное обследование будет проводиться на всю группу неинфекционных заболеваний, а также связанные с ними факторы риска. «С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года», — уточнила министр.

Какие возрастные группы коснутся эти нововведения, она не уточнила.

Скворцова добавила, что для детей скрининги останутся ежегодными, для большинства взрослых диспансеризация продолжит проводиться раз в три года.

В июле сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность наказывать работодателей за уклонение сотрудников от диспансеризации. Так, согласно готовящейся инициативе, нанимателям придется платить повышенный тариф ОМС. Ранее, в январе, Минздрав уже выступал с похожей инициативой. Тогда в качестве наказания предусматривалась уголовная и административная ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Однако тогда у правительства не оказалось средств для ее реализации.


 

Теги: Минздрав , правила , диспансеризация
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