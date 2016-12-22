В Теннесси сошедший с рельсов товарный поезд повредил два здания

Товарный состав, перевозивший контейнеры, предназначенные в дальнейшем для перевозки по морю, сошел с рельсов и повредил два здания в американском городе Ноксвилл в штате Теннессии, сообщает телеканал АВС.
Как рассказали телеканалу в компании Norfolk Southern Railway, которой принадлежит состав, в рельсов сошли около 20 вагонов. В результате происшествия утечек опасных веществ не произошло
В то же время полиция Ноксвилла сообщает о 50 вагонах. Также в ведомстве сообщили, что в результате аварии были повреждены два здания.
О жертвах и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают пожарные и работники экстренных служб. Компания Norfolk Southern Railway начала расследование причин аварии.
В конце августа в пригороде города Филадельфия в штате Пенсильвания столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали 33 человека. Тогда скоростной поезд столкнулся со стоящим составом на территории транспортного терминала Аппер Дарби в 30 минутах езды от Филадельфии.