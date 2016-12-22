Во Владивостоке обрушился этаж строящегося ТЦ

Этаж строящегося торгового центра обрушился в Советском районе Владивостока. Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.
Инцидент произошел в ночь на 21 октября в здании по адресу: улица Каляева, дом 8Б. По информации администрации, этаж обрушился из-за нарушения строительных нормативов. Проведенная инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства проверка показала, что виновников обрушения этажа стал застройщик, компания ООО «РосТрансГрупп». Застройщик решил построить еще один этаж, хотя в строительной документации он не был предусмотрен.
«Разрешение на строительство объекта розничной торговли выдано 11 октября 2016 года администрацией Владивостока. Согласно документам, застройщик — компания «РосТрансГрупп» — заявил о строительстве двухэтажного здания. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций», — поясняется в заключении экспертов. В настоящий момент прокуратура занимается расследованием этого дела.