В Пенсильвании стрелок ранил четверых человек на баскетбольной площадке

В американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный открыл огонь по людям на баскетбольной площадке, огнестрельные ранения получили четыре человека. Об этом сообщает телеканал CBS.
Инцидент произошел вечером 21 октября. Мужчина обстрелял находившихся на площадке людей и скрылся с места происшествия. По данным полиции, стрелок целился по ногам людей. Также полицейские нашли возле баскетбольной площадки патроны от полуавтоматической винтовки AR-15 и пистолета. В настоящий момент стрелок объявлен в розыск, пострадавших госпитализируют.
В городе Эджвуд (штат Мэриленд) 18 октября неизвестный расстрелял троих человек, еще двое людей были тяжело ранены. Стрелок открыл огонь в бизнес-парке и скрылся с места происшествия. По данным телеканала CBS, неизвестный скрылся на красном автомобиле Dodge с номерами соседнего штата Делавэр. По информации телеканала WBAL TV, причиной стрельбы стала ссора, переросшая в драку, во время которой один из участников открыл огонь.
Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке. Им оказался 37-летний Ради Лабиб Принс. По словам полицейских, он расстрелял пятерых человек в Эджвуде и уехал в город Уилмингтон в штате Делавэр. Там он открыл огонь по еще одному человеку.