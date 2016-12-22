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США сообщили о кибератаках на энергетические и промышленные предприятия
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США сообщили о кибератаках на энергетические и промышленные предприятия
Политика, 05:26
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США сообщили о кибератаках на энергетические и промышленные предприятия

Правительство США опубликовали отчет Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований (ФБР) о том, что энергетические и промышленные предприятия Штатов подвергаются кибератакам. Об этом сообщает Reuters.

В отчете указывается, что с мая 2017 года ядерные, энергетические, авиационные и промышленные предприятия США подвергаются различным кибератакам. В ведомствах отметили, что хакеры могли получить доступ к некоторым компьютерным сетям предприятий, однако не смогли нанести им какого-либо вреда.

В отчете ведомств говорится, что хакеры использовали для достижения своих целей вирусные сайты и «зараженные» вирусами письма, с помощью которых им удалось получить некоторые учетные данные компьютерных сетей на предприятиях. Представитель отдела по вопросам нацбезопасности Скотт Макконнелл отказался подробно изложить информацию из отчета или сказать, что именно побудило правительство США опубликовать его.

«Это предупреждение содержит рекомендации по предотвращению и уменьшению активности хакеров, нацеленной на несколько секторов, что подтвердило наше стремление сохранять бдительность в отношении новых киберугроз», — пояснил Макконнелл.

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В начале сентября стало известно, что группа хакеров, известных как Dragonfly, Energetic Bear или Berserk Bear получила доступ к системам энергетических компаний США. Об этом сообщала газета Financial Times со ссылкой на отчеты американской компании Symantec, которая специализируется на кибербезопасности.

Хакерскую группу ранее связывали с Россией. Вместе с тем, им не удалось вызывать перебои в подаче электроэнергии. В Symantec пришли к выводу, что хакеры «потенциально политически мотивированы» на атаки против компаний в Турции и США. «Мы видим их активность, понимаем, как они работают, приблизительно понимаем, как они могут провести свою диверсионную кампанию. Но каких-либо доказательств того, что они нарушают работу», — рассказал технический директор Symantec Эрик Чен.
Теги: США , кибератаки , российские хакеры
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