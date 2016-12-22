В США при взрыве в отеле пострадали по меньшей мере шесть человек

В Амурской области в результате ДТП пострадали восемь подростков

Трамп призвал Минюст и ФБР выдать данные о заказчиках «досье» против него

Трамп оплатит своим соратникам судебные издержки по «российскому делу»

В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Саакашвили обвинил Порошенко в похищении трех своих сторонников

СК начал проверку после гибели двух людей при пожаре в коллекторе у МГИМО

СМИ узнали о заплатившем $32 млн. жертве домогательств ведущем Fox News

Под Ярославлем автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

В Великобритании письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за $166 тыс.

Эрдоган назвал США нецивилизованной страной из-за ордера на арест охраны

Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии

Правительство Мальты предложило €1 млн. за данные об убийцах журналистки

В Киеве задержали главу «Организации украинских националистов»

ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли

Каталонцы вышли на марш против решения о роспуске правительства региона

В Адыгее обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной Войны

Пучдемон назвал действия Мадрида сквернейшими со времен диктатуры Франко

Российские фигуристы выиграли более половины наград на домашнем Гран-при

Саакашвили сообщил об исчезновении троих своих соратников

В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии

Слуцкий впервые победил в гостях в чемпионате Англии

В Москве при пожаре в коллекторе около МГИМО погибли два человека

«Спартак» потерял очки в матче с «Амкаром»

Саакашвили представил план спасения Украины

Путин обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи по-английски

У советских памятников в Литве поставили таблички о несоответствии правде

В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус

В Минске состоялась акция белорусской оппозиции

В МИДе допустили изменение российских законов для противодействия США