В США при взрыве в отеле пострадали по меньшей мере шесть человек
Общество, 04:26
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В США при взрыве в отеле пострадали по меньшей мере шесть человек
По меньшей мере шесть человек получили ранения при взрыве в отеле Spring Hill Inn в американского городе Мансфилд, штат Коннектикут. Об этом сообщает телеканал NBC.
Взрыв прогремел около 17:10 по местному времени (00:10 мск). На месте происшествия работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Как минимум один человек был госпитализирован. По словам местной полиции, остальные пострадавшие получили незначительные травмы.
Правоохранители выясняют причины взрыва. В настоящее время территория вокруг отеля оцеплена полицейскими. По словам очевидцев, они слышали запах газа перед тем, как произошел взрыв.